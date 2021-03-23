Известная супермодель Джиджи Хадид произвела настоящий фурор на поклонников новыми образами. На прогулку со своей дочкой молодая мама надела голубой и комбинированный тренч, который захотят приобрести многие модницы.

Манекенщица попала в объективы папарацци в двух непревзойденных образах. На прогулку по солнечному Нью-Йорку Джиджи выбрала небесно-голубой тренч Lesyanebo, который соединила с черными леггинсами и ботинками Dr. Martens 1460.

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Недавно к показу Versace Джиджи покрасила волосы в медный оттенок. Похоже, манекенщица не собирается возвращаться к своему естественному цвету волос, поэтому можно считать, что именно такой оттенок, как в Джиджи – станет главным hair-трендом весны 2021.

Длинные волосы знаменитость завязала в пучек молочной трендовой резинкой "с нулевых" и надела солнцезащитные очки. В сети поклонники отмечают, что такой тренч Хадид очень идет, и они уже думают над тем, чтобы приобрести себе тренчкот в таком же цвете.



Джиджи Хадид на прогулке с дочкой / Vogue

Не менее привлекательным стал второй образ Джиджи Хадид. Молодая мама отправилась на прогулку с дочкой Хай в тренче от бренда Moncler. Модель надела плащ необычного кроя, который состоял из белых широких рукавов и кожаного горчичного долгого жилета.

На этот раз ее аутфит завершили черные штаны с разрезом, массивные ботинки, солнцезащитные очки, маска и собранные волосы в пучек. Компанию во время прогулки Джиджи составила ее подруга Лея Маккартни. Вместе они прогулялись по центру Нью-Йорка и зашли в ресторан на обед.



Джиджи Хадид на прогулке с дочкой / Getty Images



Джиджи Хадид на прогулке с дочкой / Getty Images