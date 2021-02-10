Популярная модель Джиджи Хадид понемногу возвращается к работе. Молодая мама учится совмещать материнство со своей основной работой. Недавно звезда появилась на обложке Vogue, а сейчас активно снимается для бренда Maybelline, лицом которого она является.

Спустя всего 5 месяцев после родов Джиджи возвращается к утренним рабочим будням в Нью-Йорке. Джиджи приняла участие в будущей рекламной кампании Maybelline и показала поклонникам кадры с фотосессии и утреннее латте.

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Манекенщица перед объективом появилась в белоснежном образе. Стилисты подобрали для 25-летней модели укороченную белую рубашку с коротким рукавом, брюки с массивными карманами и ремешками. Такой довольно летний образ завершили белыми ботинками челси с черной подошвой и вставками.

Молодая мама довольно быстро пришла в привычную для нее форму. Звезда подиумов продемонстрировала тонкую талию и безупречный плоский живот.

Для кадра Хадид распустила волосы, а визажисы тонким коричневым лайнером сделали акцентными ее глаза, губы накрасили любимой коричневой помадой Джиджи. Такой макияж можно довольно легко повторить в домашних условиях.

Позировала супермодель на широком подоконнике из окна которого виднелся дом с присущими Нью-Йорку пожарными лестницами на фасадах.

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