Американская модель Джиджи Хадид в конце сентября стала мамой. Впервые после рождения дочери манекенщица снялась в фотосессии и появилась на обложке мартовского американского глянца Vogue.

Источник: Vogue

После родов к Джиджи было приковано особое внимание прессы и поклонников. Каждый ее выход в свет активно обсуждался, а ее фото сделанное папарацци быстро разлеталось по сети.

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Появлением в мартовском номере Vogue Джиджи произвела настоящий фурор на своих поклонников.

5 месяцев Хадид уделяла все свое внимание материнству, поэтому в новом выпуске решила рассказать читателям обо всех сокровенных моментах, которые никому не рассказывала ранее. Модель заявила, что материнство открыло для нее новый мир.

Фотографировал знаменитую модель молодой фотограф из Нью-Йорка Итан Джеймс Грин. Стилистом невероятного наряда стала Габриэла Кафера-Джонсон. Над роскошными волосами Джиджи колдовал Джимми Пауль, а за безупречный макияж отвечал Дик Пейдж.

На обложке глянца Джиджи появилась в белом платье с красными акварельными пятнами бренда Prada. Стилисты выпрямили длинные волосы манекенщицы, а на лицо нанесли тени для век орехового оттенка, губы накрасили коричневой помадой.



Джиджи Хадид снялась для глянца / Vogue

"Моя мама, Зейн и Белла гордились мной, но в глазах каждого я видела большие переживания. Я знала, что это будет самая большая боль в моей жизни, но приняла это. Потом я сказала Зейну, что у нас еще есть немного времени, чтобы ощутить эти переживания снова", – рассказала Джиджи о переживаниях перед рождением.

Хадид решила отказаться от нянь и помощниц, поэтому воспитывает дочь самостоятельно. Конечно, в этом ей помогает муж и ее звездная мама Йоланда Хадид. Поэтому пока Джиджи давала интервью и снималась для глянца, с ее доченькой находилась мама.

Для фотосессии Джиджи одели в белый топ с черным обрамлением Proenza Schouler, живописную юбку Marni и босоножки на бретельках JW Anderson. В руках 25-летняя модель держала большой цветок гвоздику.



Джиджи Хадид снялась для глянца / Vogue

На черно-белых кадрах Хадид позировала в кардигане и брюках Chanel. Босоножки на платформе модель надела своего любимого бренда Versace. Также модель позировала в фактурном длинном платье Bottega Veneta и босоножках с серьгами Bvlgari.



Джиджи Хадид снялась для глянца / Vogue



Джиджи Хадид снялась для глянца / Vogue

На одной из фотографий Джиджи Хадид показала безупречную фигуру в шелковом голубом платье на бретелях с большим разрезом. Платье Versace из новой коллекции инкрустировано морскими звездами, усыпанными камнями. На фото манекенщица позировала в большой меховой шляпе с тюльпаном в руках.



Джиджи Хадид снялась для глянца / Vogue