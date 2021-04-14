13 апреля 1870 года в Нью-Йорке основали знаменитый Музей искусств Метрополитен. Вчера, в понедельник, Metropolitan Museum of Art праздновал 151 годовщину со дня основания. Супермодель Джиджи Хадид пришла с отцом Мохаммедом и дочкой Хай на выставку.

Музей The Met, как его называют в народе, был основан в 1870 году группой американских бизнесменов, финансистов, художников и ценителей искусства.

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13 апреля 1870 года его официально открыли после покупки первого экспоната – римского саркофага. С тех пор Музей искусств Метрополитен стал крупнейшим музеем Нью-Йорка.

Образ Джиджи Хадид

Начало недели модель решила начать с прогулки со своими родными, вдохновившись прекрасным. В компании своего 72-летнего отца и 5-месячной дочери Джиджи наведалась в один из крупнейших музеев мира – Метрополитен.

Для нового выхода Хадид выбрала черное классическое пальто, которое является главной составляющей базового гардероба. Демисезонное пальто манекенщица выбрала свободного кроя, длиной до щиколоток, со спущенной линией плеч.

Под низ молодая мама надела синюю тунику, которую дополнила черными брюками и ботинками. 25-летняя манекенщица завязала рыжие волосы в гульку и надела черную защитную маску. В заметке знаменитость показала несколько картин и кадр со своим отцом.

Лицо Хай модель до сих пор никому не показывает, однако опубликовала милый кадр, на котором ее отец держал крохотную ручку дочери. Маленькой девочке Джиджи надела на руку золотой браслет с ее именем Khai.

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