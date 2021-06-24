Недавно знаменитая американская модель удивила заявлением о том, что покидает моделинг. Джиджи заявила, что достигла всего, к чему стремилась в индустрии моды. Теперь она хочет уступить и дать возможность другим реализовать себя в этой сфере. Вместо этого она хочет проявить себя в роли дизайнера.

Читайте также В чем пойти на свидание летом: Кьяра Ферраньи показывает стильное градиентное платье

Пока молодая мамочка постепенно подходит к запуску собственной линии одежды или аксессуаров, поклонники еще могут насладиться ее рекламными проектами. Знаменитость стала лицом парфюмерной кампании Ralph Lauren, поэтому в стильном образе пришла на пресс-конференцию, на которой собрались другие участники съемки: Лаки Блю Смит, Фай Хадра и актер Лука Саббат.

В рекламной съемке Джиджи позировала в элегантной белоснежной рубашке с черными пуговицами и бантом. Стилисты дополнили образ черными базовыми брюками и жакетом с косыми полосками. Аутфит Джиджи дополнил насыщенный макияж.

Образ Джиджи Хадид

На пресс-конференцию Джиджи надела черный топ на одно плечо, усеянный блестящими пайетками, соединив его с брюками галифе. В таком фасоне знаменитости не появлялись уже давно, поэтому манекенщица сумела удивить своим выбором модниц со всего мира.

Черный ансамбль Хадид дополнила не только ремнем с кольцевыми пряжками, но и черными высокими сапогами на каблуке. Супермодель сделала легкие локоны и любимый макияж: веки нарисовала коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

Ее образ довершили минималистичные серебряные серьги, несколько браслетов на руке и черные солнцезащитные очки.



Эффектный образ Джиджи Хадид / Фото из инстаграма



Эффектный образ Джиджи Хадид / Фото из инстаграма