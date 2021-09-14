Джиджи Хадид очаровала публику платьем от Prada с кожаными перчатками: стильный образ

26-летняя модель Джиджи Хадид очаровала публику своим образом на бале Института костюма Met Gala. Манекенщица примерила нежное платье-бюстье, которое соединила с кожаными перчатками и довершила бриллиантовыми украшениями.

Известная модель Джиджи Хадид в начале года заявляла, что покинет модную индустрию, но пока она все же дефилирует на показах и посещает светские события.

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Молодая мамочка посетила роскошное мероприятие Met Gala, которое считается одним из важнейших светских событий в США. Стоит отметить, что событие абсолютно не дешевое. К примеру, в 2019 году те звездные гости, которые решили принять участие в бале Института костюма музея Метрополитен, должны были заплатить 30 тысяч долларов за входной билет.

Джиджи пришла на мероприятие сама, без звездной сестры Беллы Хадид и своего партнера Зейна Малика. Манекенщица общалась с многочисленными гостями, часто попадала в объективы фотографов и позировала перед камерой с разных ракурсов в своем нежном аутфите.

Образ Джиджи Хадид

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Знаменитость надела белое скульптурное платье от Prada с разрезом на спине. Корсет платья нарочно отставал от тела, поэтому изделие украсили черной вставкой, которая прикрывала грудь. Известно, что кутюрное изделие для манекенщицы шили на заказ.

Джиджи дополнила образ черными латексными перчатками, черными колготками и сатиновыми мюлями с кристаллами от Prada. Стоит такая обувь Sling Back 48 тысяч долларов.

Рыжеволосая красавица решила для важного события сделать эффектную прическу. Стилисты завязали ей высокий хвост, который украсили Бриллиантовой заколкой JACOB & CO. От бренда самого знаменитого ювелира США модель также надела минималистичные серьги и драгоценное ожерелье.

Визажист Эрис Парсон накрасила веки Джиджи голубыми тенями и подчеркнула взгляд длинными черными стрелками. Макияж довершила жидкая губная помада коричневого цвета.



Стильный образ Джиджи Хадид / Getty Images