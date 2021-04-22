Перед началом показов модные бренды рассылают инфлюенсерам приглашение на виртуальное событие, а они отдавая им дань – одеваются в роскошный образ из новой коллекции. Не обошли вниманием показ Burberry модели Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Ирина Шейк и другие.

21 апреля креативный директор бренда Burberry Риккардо Тиши показал коллекцию для сезона осень – зима 2021/22. Дизайнер советует в новом сезоне носить шубы из искусственного меха, оригинальные аксессуары, кожаные тренчи с бахромой и золотистые платья.

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Модели, инфлюенсеры и мировые знаменитости уже давно стали неотъемлемой частью fashion-индустрии. Перед показом коллекции дизайнеры дарят им одежду, которую они одевают, и таким образом популяризируют их продукт.

Готовясь к показу Burberry большое количество знаменитостей примерили знаковые наряды. Одной из первых опубликовала фото в своем инстаграме близкая подруга Риккардо – Ирина Шейк. Супермодель надела черный топ на бретелях и бермуды, которые дополнила телесной обувью из новой коллекции и шубой из искусственной кожи.

К шоу своеобразно подготовилась Кендалл Дженнер. Она надела водолазку из прозрачной ткани, которую дополнила кожаным тренчем. Безупречные кадры модель сделала, позируя с доберманом.

Молодая мама Джиджи Хадид опубликовала милое фото в розовой шубе. Кадры сразу заполонили сердца пользователей, ведь капюшон изделия дополняли "заячьи ушки". Манекенщица сделала серию снимков в ярком макияже и сабо на высоком каблуке.

Супермодель Наоми Кэмпбелл для кадра выбрала водолазку из новой коллекции и классические черные брюки. Образ она довершила светло-коричневой шубой и сумкой с бахромой.

Манекенщица Мона Тогуард, известная своими рекламными кадрами для Versace, предстала перед камерой в розовом костюме с многочисленными золотистыми кольцами.

Певица Мадонна поддержать Риккардо Тиши решила в сексуальном образе на фоне ночного города. Знаменитость вышла с бокалом на балкон, позируя в тренче из новой коллекции и черных ботфортах.