Джиджи Хадид, Ирина Шейк и Рианна пришли на презентацию Savage x Fenty в роскошных образах

22 сентября в Лос-Анджелесе прошла премьера грандиозного шоу бельевого бренда Рианны Savage x Fenty. В показе принимали участие супермодели Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и другие. Все они пришли на премьеру в роскошных образах.

Накануне Рианна в своем инстаграме показала трейлер показа, а официальная трансляция шоу для зрителей пройдет 24 сентября на Amazon Prime Video. Закрытый показ проходил ночью в Лос-Анджелесе еще в начале сентября. Для этого действа перекрыли автотрассу, поэтому дефиле получилось особенно эффектным.

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Рианна пригласила принять участие в шоу моделей и знаменитостей Беллу и Джиджи Хадид, Ирину Шейк, Эмили Ратаковски, Лиззи, Деми Мур, Рики Мартина и Джеймса Кордена. Звездная группа работала над показом до поздней ночи и, по словам очевидцев, шоу включало около 200 выходов моделей и несколько постановок, которые одновременно снимали в разных районах города.

На премьерный показ Рианна пришла в желтом костюме со стразами. Он состоял из майки, мини-юбки и олимпийки. Супермодель Ирина Шейк надела кожаный комбинезон, в котором выглядела чрезвычайно эффектно.



Рианна надела костюм со стразами / Фото из Elle



Ирина Шейк пришла в эффектном комбинезоне / Фото из Elle

В необычном образе пришла на премьеру Эмили Ратаковски. Модель собрала волосы в хвост и надела кремовое платье с разрезом на ноге и бахромой. Ее образ довершили босоножки с острым носком на завязках.



Эмили Ратаковски примерила соблазнительное платье / Фото из Elle

Джиджи Хадид пришла в роскошном наряде. Модель надела под низ кружевной бра, а сверху жакет с глубоким разрезом, который обнажал не только зону декольте, но и живот. Костюм дополнили белые брюки на высокой посадке. Джиджи довершила аутфит драгоценными бусами из жемчужин, серьгами и бежевыми лакированными туфлями-лодочками.



Джиджи Хадид в роскошном белоснежном костюме / Фото из Elle

Трейлер бельевого показа Savage x Fenty: смотрите видео