Джиджи Хадид и Ирина Шейк дефилировали на показе Max Mara: новая коллекция весна – лето 2022

23 сентября в Милане в университете Боккони прошел показ весенне-летней коллекции 2022 бренда Max Mara. На показ пригласили супермодель Ирину Шейк и молодую мамочку Джиджи Хахид, которая закрывала показ.

Выбор здания университета для показа – не случаен. Ежегодно количество студенток на факультетах юриспруденции, экономики и политических наук растет, а Max Mara позиционирует себя брендом для сильных и независимых женщин.

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Главными вещами в коллекции можно назвать мини-юбки, кроп-топы, жакеты-оверсайз. Среди материалов наибольший акцент в создании коллекций пришелся на деним и кожу.

Креативный директор бренда Ян Гриффитс посвятил коллекцию Франсуазе Куаре, более известной под псевдонимом Саган, и ее дебютному роману "Бонжур Тристес" о летнем романе школьницы, который вызвал скандал во французском обществе и сделал 18-летнюю автора известной.

Утилитарный подход к наряду, который любила Саган – непослушная школьница, которую дважды исключали из школы, отобразился на новой коллекции.

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Наряды, как всегда, состояли из монохромных аутфитов, монументальных пальто и бежевых образов. В весенне-летнем сезоне бренд добавил необычную для себя новизну – пастельный оттенок ванильного пломбира и апельсиновый цвет.

Непослушный подростковый статус Саган ощущался благодаря кожаным школьным босоножкам с крепкими подошвами из крепа, майкам и джинсовым топам и костюмам индиго с галстуком.

Классические брюки заменили рабочие изделия и комбинезоны механика, сшитые из габардина и полотняной ткани. Линии сумок представлены вместительными вариантами, или моделями через плечо.



Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7



Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7



Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7



Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7



Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7



Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7



Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7



Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7