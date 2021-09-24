Выбор здания университета для показа – не случаен. Ежегодно количество студенток на факультетах юриспруденции, экономики и политических наук растет, а Max Mara позиционирует себя брендом для сильных и независимых женщин.
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Главными вещами в коллекции можно назвать мини-юбки, кроп-топы, жакеты-оверсайз. Среди материалов наибольший акцент в создании коллекций пришелся на деним и кожу.
Креативный директор бренда Ян Гриффитс посвятил коллекцию Франсуазе Куаре, более известной под псевдонимом Саган, и ее дебютному роману "Бонжур Тристес" о летнем романе школьницы, который вызвал скандал во французском обществе и сделал 18-летнюю автора известной.
Утилитарный подход к наряду, который любила Саган – непослушная школьница, которую дважды исключали из школы, отобразился на новой коллекции.
Наряды, как всегда, состояли из монохромных аутфитов, монументальных пальто и бежевых образов. В весенне-летнем сезоне бренд добавил необычную для себя новизну – пастельный оттенок ванильного пломбира и апельсиновый цвет.
Непослушный подростковый статус Саган ощущался благодаря кожаным школьным босоножкам с крепкими подошвами из крепа, майкам и джинсовым топам и костюмам индиго с галстуком.
Классические брюки заменили рабочие изделия и комбинезоны механика, сшитые из габардина и полотняной ткани. Линии сумок представлены вместительными вариантами, или моделями через плечо.
Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7
Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7
Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7
Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7
Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7
Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7
Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7
Коллекция Max Mara весна – лето 2022 / Фото с Buro 24/7
Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7