Фотографом съемки стал Нед Роджерс, а за стиль отвечала Дэна Нойштадтер, которая часто одевает для фотосессий таких звезд, как Билли Айлиш, Аню Тейлор-Джой, Анджелину Джоли, Дуа Липу и других.

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Для первой обложки глянца Джессика примерила двухярусное платье от итальянского бренда Giambattista Valli. Кутюрное изделие из новой коллекции состоит из черного миниплатья и удлиненной юбки со шлейфом. Визажисты сделали для звезды насыщенный макияж, а стилисты собрали волосы в прическу.



Эффектный образ Джессики Честейн / Фото из Vogue Greece

Для второй обложки Джессика примерила шифоновое молочное платье в серый горох с открытым плечом от Balenciaga. Ее образ дополняли минималистичные украшения от Danelian и безупречный макияж.



Эффектный образ Джессики Честейн / Фото из Vogue Greece

В разговоре с журналистами актриса отмечает, что уже в январе зрители смогут увидеть фильм, который отложили из-за пандемии коронавируса. В начале 2022 года на широкие экраны выйдет боевик "355" в котором женщин-шпионок сыграли Лупита Нионго, Пенелопа Крус, Даян Крюгер, Фан Бинбин и сама Честейн.

Трейлер фильма "355": смотрите онлайн