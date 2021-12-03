Кинозвезду папарацци крайне редко замечают на прогулках. Все выходы актрисы связаны исключительно с премьерами, интервью и фотокругами.

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Рыжеволосую красавицу стритстайл-фотографы заметили в Нью-Йорке. Во второй день зимы знаменитость предстала перед камерами в коротком костюме и туфлях.

Образ Джессики Честейн

Актриса решила примерить довольно милый образ. Она надела топ и плиссированную короткую юбку, дополнив look укороченным жакетом на длинный рукав. Такой белый костюм в красную клетку очень напоминает школьную форму.

Свой аутфит Джессика дополнила красными туфлями-лодочками на каблуке. Среди аксессуаров она выбрала минималистичную цепочку с бриллиантом. Свои роскошные рыжие волосы знаменитость распустила, а на лице сделала нежный макияж. Она подвела веки черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.



Стильный образ Джессики Честейн / Фото с Getty Images