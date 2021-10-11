Джессика Честейн очаровала вечерним платьем с вырезами и обнаженной спиной: удивительный образ
Источник:24 канал
Известная американская актриса Джессика Честейн сыграла главную роль в мини-сериале "Сцены из супружеской жизни". На премьеру в Музей современного искусства в Нью-Йорке 44-летняя знаменитость пришла в волшебном черном платье.
По сюжету фильма, главные герои фильма – супруги, которые разводятся после десяти лет совместной жизни, впрочем после этого их чувства вспыхивают с новой силой и они снова влюбляются друг в друга.
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На премьеру фильма Джессика Честейн пришла в черном платье от бренда Stella McCartney. Изделие создала модельер специально по заказу, оно было украшено двумя глубокими вырезами по бокам и розовыми сатиновыми вставками.
Черное платье с вырезами на животе поддерживало серебристое массивное колье. Сексуальности платью добавлял глубокий вырез на спине. Образ знаменитости дополнили черные босоножки.
Джессика распустила свои эффектные рыжие волосы, сделав легкие локоны, а на лице сделала эффектный макияж. Визажисты нанесли на веки пудровые тени, а на губы – помаду сливового оттенка.
Джессика Честейн в платье от дизайнера Стеллы Маккартни / Фото с Getty Images
Джессика Честейн и Оскар Исаак / Фото с Getty Images
Реакция сети на образ Джессики Честейн
- "Веганская богиня";
- "Бог создал потрясающую красавицу";
- "Она такая волшебная";
- "Такой горячий и сексуальный образ";
- "Прекрасный образ".