По сюжету фильма, главные герои фильма – супруги, которые разводятся после десяти лет совместной жизни, впрочем после этого их чувства вспыхивают с новой силой и они снова влюбляются друг в друга.

Обратите внимание Ирина Федишин стала репортером "Светской жизни" в помпезном желтом платье: яркое фото

На премьеру фильма Джессика Честейн пришла в черном платье от бренда Stella McCartney. Изделие создала модельер специально по заказу, оно было украшено двумя глубокими вырезами по бокам и розовыми сатиновыми вставками.

Черное платье с вырезами на животе поддерживало серебристое массивное колье. Сексуальности платью добавлял глубокий вырез на спине. Образ знаменитости дополнили черные босоножки.

Джессика распустила свои эффектные рыжие волосы, сделав легкие локоны, а на лице сделала эффектный макияж. Визажисты нанесли на веки пудровые тени, а на губы – помаду сливового оттенка.



Джессика Честейн в платье от дизайнера Стеллы Маккартни / Фото с Getty Images



Джессика Честейн и Оскар Исаак / Фото с Getty Images

Реакция сети на образ Джессики Честейн