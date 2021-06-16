После того, как Джессика Альба в одном из интервью рассказала о том, что решила закончить актерскую карьеру и посвящать свое время семье, нам не остается другого выбора, кроме того, чтобы наблюдать за актрисой в стритстайл-хрониках.

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Знаменитость отправилась по делам с двумя сумками. Такой модный трюк можно довольно легко повторить. Одну сумку Джессика взяла для красоты, другую – для удобства.

Образ Джессики Альбы

Актриса надела белую базовую майку, которую соединила с рубашкой. Дополнила образ Альба желтыми брюками. К летнему аутфиту актриса подобрала белые сланцы.

Довершила образ Джессика Альба бирюзовой сумкой Chanel, а в руках держала белый шопер с коричневыми ручками. Волосы знаменитость закрепила трендовым крабиком, надела серьги и множество золотых цепочек и колье на шею. Также ее руку украшали браслеты и часы.



Стильный образ Джессики Альбы / Copyright



Стильный образ Джессики Альбы / Copyright