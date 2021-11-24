После долгого перерыва в съемках Лоуренс возвращается на экран в комедии Адама Маккея о конце света "Не смотри вверх", в которой она и Леонардо Ди Каприо играют ученых.

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К началу 2018 года Лоуренс была одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире, но ее последние четыре фильма ("Пассажиры", "Мать!", "Красный воробей" и "Темный Феникс") собрали плохие отзывы в сети.

Я не давала то качество, которое имела. Я думаю, что просто всем надоела, и даже себе. Я дошла до точки, в которой ничего не могла сделать правильно,

– объясняет свое отсутствие на экранах актриса.

На обложке глянца звезда предстала в вязаном черно-белом свитере и коротких шортах. Наряд знаменитость надела от бренда Dior. Визажисты сделали на лице насыщенный макияж в черных тонах.



Эффектная фотосесия Дженнифер Лоуренс / Фото з Vanity Fair

Для фотосессии знаменитость примерила черный купальник от Hermès и браслет Mahnaz Collection. Также она позировала на кровати в боди от Celine. На черно-белом кадре знаменитость предстала в черном платье от N21.



Эффектная фотосесия Дженнифер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Эффектная фотосесия Дженнифер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Эффектная фотосесия Дженнифер Лоуренс / Фото з Vanity Fair

Стилисты также подобрали для блондинки кутюрные вещи. Она надела жакет от Balenciaga Couture, белое платье-рубашку от Valentino Haute Couture.

В интервью журналистам Лоуренс отметила, что ей до сих пор больно от того, что несколько лет назад хакеры слили в сеть ее обнаженные фото. По словам актрисы, ей горько осознавать, что даже сейчас любой человек может просмотреть эти фотографии. Впрочем, знаменитость не постеснялась обнажить тело ради эффектного кадра в очках от Jacques Marie Mage.

31-летняя будущая мама чувствует сейчас некоторую взволнованность и неохотно делится своими ощущениями с миром.

"Если бы я была на обеде и кто-то там сказал: "О, Боже мой, ты ждешь ребенка", я бы ответила: "Боже, я не могу говорить об этом. Отойди от меня, псих!". Инстинкт в моем теле хочет защитить конфиденциальность до конца моей жизни", – отметила актриса.



Эффектная фотосесия Дженнифер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Эффектная фотосесия Дженнифер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Эффектная фотосесия Дженнифер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Эффектная фотосесия Дженнифер Лоуренс / Фото з Vanity Fair