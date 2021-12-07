Дженнифер Лоуренс поразила поклонников платьем в черный горошек: роскошный образ

Голливудская киноактриса Дженнифер Лоуренс очаровала поклонников новым выходом в безупречном черном платье в горошек.

Знаменитость сейчас находится в центре внимания. Вместе с Леонардо Ди Каприо звезда представит фильм "Не смотри вверх", а также она подогревает интерес к своей персоне особым состоянием. 31-летняя актриса в ожидании первенца.

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Красавица уже несколько раз появлялась на публике в платьях, которые подчеркивали ее округлый животик, впрочем, на этот раз она подобрала платье в обтяжку, которое ей очень к лицу.

Образ Дженнифер Лоуренс

Накануне Дженнифер приехала на телешоу The Late Show со Стивеном Колбертом. Оскароносная актриса продемонстрировала широкой публике роскошный образ для будущих мам. Она надела черное платье в обтяжку длины миди в горошек с квадратным вырезом. Такое платье никогда не выходит из моды и актуально в любой сезон.

Стильный аутфит знаменитость дополнила черными туфлями-лодочками на каблуке. Звезда распустила волосы и уложила их в легкие локоны. Лоуренс дополнила look ожерельем из жемчужин и серьгами, а на лице сделала нежный макияж.



Модный образ Дженнифер Лоуренс / Фото с Getty Images



Модный образ Дженнифер Лоуренс / Фото с Getty Images