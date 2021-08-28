Уже второй сезон Дженнифер Лопес является амбассадором бренда, поэтому принимает главное участие в съемках. 52-летняя исполнительница представила новые сумки вместе с Кейт Мосс, певицей Келси Лу и актером Ма Чжэ. В своем инстаграме она опубликовала несколько кадров, на которых позировала в очаровательном аутфите.
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Джей Ло появилась перед камерой немецкого фотографа Юргена Теллера, а за стилизацию образов отвечал Оливье Риццо. Съемка проходила в солнечном Майами.
Артистка надела голубое цветочное платье с длинным рукавом длины миди, которое соединила с меховыми сабо на каблуке. Ее образ завершила молочная двубортная шуба и сумка Rogue, которую выпустили впервые в 2016 году. В этом году аксессуар презентовали из органического хлопка и переработанного полиэстера.
Стилисты выпрямили светлые волосы Дженнифер, а визажисты нанесли эффектный макияж нарисовав глаза темными тенями, а губы – насыщенной коричневой помадой.
Знаменитость позировала на лестнице вызывающе демонстрируя свои длинные стройные ноги и безупречный образ. Поклонникам понравились новые кадры певицы, поэтому они засыпали ее приятными комментариями.
- "Ты такая волшебная";
- "Просто прекрасная";
- "Ты так хорошо выглядишь";
- "Какая вы красивая!";
- "Потрясающая съемка".
Дженнифер Лопес презентует новую сумку Coach / Фото из инстаграма певицы
Дженнифер Лопес презентует новую сумку Coach / Фото из инстаграма певицы
Дженнифер Лопес презентует новую сумку Coach / Фото из инстаграма певицы
Дженнифер Лопес презентует новую сумку Coach / Фото из инстаграма певицы