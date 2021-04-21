Голливудская звезда Дженнифер Лопес привлекает внимание киноманов кадрами во время съемок комедийного фильма Shotgun Wedding, которые проходят в Доминикане. Впрочем на этот раз поклонники могут полюбоваться фотосессией знаменитости для глянца InStyle.

В своем инстаграме певица недавно опубликовала несколько кадров с фотосессии. На представленных фотографиях для 150-миллионной аудитории Джей Ло позировала в откровенном наряде с расстегнутой рубашкой и купальнике.

Интересно Эшли Грэм появилась на обложке PORTER magazine: изысканные образы

В сети уже появилась целая фотосессия, на которой 51-летняя знаменитость красовалась в стильном наряде. Популярная актриса снялась в фотосессии для майского номера.

На представленных кадрах актриса позировала в черном total look. Стилисты подобрали для нее комбинезон, который дополнили ремнем на талии, выгодно подчеркнувшим стройную фигуру Дженнифер.



Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для InStyle / Фото из инстаграма

Перед камерой фотографа знаменитость появилась в черном платье длины макси от любимого дизайнера Тины Кароль – грузинского модельера Дэвида Комы. Обтягивающее платье на широких бретелях дополнили часы от Chanel и многочисленные украшения Cartier.

Для кадра Лопес соблазнительно выходила из воды намочив низ платья. Стилисты собрали ее волосы в пучок, оставив пряди спереди, что добавило образу непринужденность.



Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для InStyle / Фото из инстаграма

Для черно-белой фотографии звезда примерила черный комбинезон Dolce & Gabbana без бретелек с пуговицами. Визажисты сделали ей насыщенный макияж, который состоял из темных теней на веках и коричневого блеска на губах. Для другого кадра Джей Ло надела белую укороченную рубашку и черные мокасины.



Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для InStyle / Фото из инстаграма



Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для InStyle / Фото из инстаграма

На всех фотографиях знаменитость искренне улыбается. Не обошелся без сияющей улыбки кадр, сделанный в белых джинсах Etro и черной футболке с принтом, на котором она изображена.



Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для InStyle / Фото из инстаграма

Также актриса позировала в шелковой бежевой блузе, черных трусах с кружевом и ремне от Saint Laurent и в купальнике с пайетками по краям.



Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для InStyle / Фото из инстаграма



Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для InStyle / Фото из инстаграма



Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для InStyle / Фото из инстаграма