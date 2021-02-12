У каждой девушки точно есть вместительная большая сумка, в которую можно положить все самые необходимые вещи. Впрочем, такой гигантской сумки, которую представил известный американский бренд одежды и аксессуаров Coach вы еще точно не видели.

Певица Дженнифер Лопес является лицом бренда Coach, поэтому уже успела продемонстрировать огромную сумку из новой рекламной кампании. Сумки-подушки представлены в трех цветах: белом, розовом и зеленом.

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Такими объемными сумками бренд Coach решил привлечь внимание покупателей, и стоит отметить, что им это удалось. На самом деле эти кожаные сумки – всего лишь рекламные макеты. Настоящие сумки Pillow Tabby в реальности выглядят намного компактнее.

Моделями аксессуаров стали известная певица Дженнифер Лопес, фотомодель и девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне и актер Квинси Браун.

Сумка Pillow Tabby – идеальная модель сумки-багета, которая не будет терять своей популярности в новом сезоне. Дизайнеры отмечают, что сумка из мягкой кожи получила свое название Pillow Tabby из-за того, что по ощущениям она мягкая, как подушка. Стоит новая модель сумки в трех цветах 19 тысяч гривен.

Для рекламного видеоролика Дженифер Лопес позировала в бежевом тренче лежа на коричневом диване. Певица и актриса наслаждалась тем, что держала в руках розовую мечту каждой девушки – идеальную сумку-багет Pillow Tabby.