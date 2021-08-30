Дженнифер Лопес пришла на показ Dolce&Gabbana в короне и топе с кристаллами: удивительный выход

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла в феерическом образе на шоу Alta Moda, которое организовал итальянский бренд Dolce&Gabbana в Венеции. 52-летняя знаменитость поразила публику удивительным аутфитом, состоящем из элементов гардероба именитой марки.

Знаменитости, музы и друзья бренда приплыли на гондолах к причалу до площади Сан-Марко и попали под прицелы фотокамер. Главной героиней события стала знаменитость Дженнифер Лопес, которая подобрала для события по-настоящему королевский наряд.

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Знаменитость надела на показ бра с вышивкой и разноцветными кристаллами, совместив его с брюками, что усыпаны крупными бутонами роз. Сверху знаменитость примерила роскошный жаккардовый кейп бирюзового цвета с цветочным принтом.

К такому фантастическому образу певица подобрала золотистые босоножки на высоких каблуках. Дополнением стала золотистая мини сумка с сердцем, сделанным из кристаллов. Главной изюминкой стала корона и массивные аксессуары в стиле Dolce&Gabbana, которые сделали ее аутфит еще более эффектным. Знаменитость сделала прическу в виде массивного пучка, а стилисты нанесли насыщенный макияж.



Фантастический образ Джей Ло / Фото с инстаграма певицы



Фантастический образ Джей Ло / Фото с инстаграма певицы

Глаза Джей Ло накрасили серыми и черными тенями, контур губ обвели коричневым карандашом и бежевым блеском. Визажисты прибегли к нехитрому трюку и обвели верхнюю губу карандашом значительно выше, подвергнув певицу большой критике в сети. В комментариях поклонники пишут, что певица прекрасна и без техники "волшебный карандаш", которой часто пользуются визажисты, чтобы визуально сделать губы полнее.



Макияж Джей Ло / Фото с инстаграма певицы

Аутфит знаменитости так тщательно рассматривали, что даже заметили одну деталь, о которой Джей Ло в спешке забыла. Британские журналисты Daily Mail заметили бирку на кейпе. Стилисты звезды забыли снять ценник с изделия, поэтому конфуз уже разлетелся по сети. Впрочем такая мелочь не омрачила роскошный look, в котором певица выглядела настоящей королевой.



Конфуз с биркой Джей Ло / Фото с инстаграма