Дженнифер Лопес надела платье от любимого дизайнера Тины Кароль: волшебный кадр

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась в сети стильным образом. 52-летняя американка надела платье от любимого дизайнера Тины Кароль – Дэвида Комы.

Дженнифер Лопес всегда находится в центре внимания. Знаменитость часто приглашают на телесъемки, светские события и фотосессии. В своем инстаграме, за которым следят 172 миллиона поклонников, актриса показала неоновое платье от дизайнера Дэвида Комы.

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Наряды грузинского модельера любит украинская исполнительница Тина Кароль. Знаменитость часто появлялась в платьях дизайнера на талант-шоу "Голос страны". Одежду известного дизайнера также любят такие знаменитости, как Бейонсе, Кара Делевинь, Кендалл Дженнер и Рози Хантингтон-Уайтли.

Дженнифер Лопес выбрала платье из коллекции Pre-Fall 2021. Трикотажное неоновое платье лаймового цвета с каплеподобным вырезом на животе и пуговицами удачно подчеркнуло фигуру актрисы. Дженнифер следит за собой, не пропускает спортзал, поэтому может похвастаться идеальной талией.

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Актриса собрала передние пряди волос сзади, полностью открыв свое лицо, на котором сиял безупречный макияж. Визажисты подкрасили глаза медными тенями, а пухлые губы обвели коричневым карандашом и накрасили нюдовой помадой.

Аутфит знаменитости дополняли серьги с бриллиантами от бренда Vrai и перстень на руке с массивными камнями.

В публикации красавица отметила, что сделала селфи в любимом неоновом оттенке, поэтому совсем скоро поклонники JLO BEAUTY увидят новинку. Вероятно, селфи сделано во время бэкстейджа на рекламной съемке.



Дженнифер Лопес в платье David Koma / Фото из инстаграма певицы



Дженнифер Лопес в платье David Koma / Фото из инстаграма певицы



Платье David Koma / Фото из инстаграма бренда