Дженнифер Лопес всегда находится в центре внимания. Знаменитость часто приглашают на телесъемки, светские события и фотосессии. В своем инстаграме, за которым следят 172 миллиона поклонников, актриса показала неоновое платье от дизайнера Дэвида Комы.
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Наряды грузинского модельера любит украинская исполнительница Тина Кароль. Знаменитость часто появлялась в платьях дизайнера на талант-шоу "Голос страны". Одежду известного дизайнера также любят такие знаменитости, как Бейонсе, Кара Делевинь, Кендалл Дженнер и Рози Хантингтон-Уайтли.
Дженнифер Лопес выбрала платье из коллекции Pre-Fall 2021. Трикотажное неоновое платье лаймового цвета с каплеподобным вырезом на животе и пуговицами удачно подчеркнуло фигуру актрисы. Дженнифер следит за собой, не пропускает спортзал, поэтому может похвастаться идеальной талией.
Актриса собрала передние пряди волос сзади, полностью открыв свое лицо, на котором сиял безупречный макияж. Визажисты подкрасили глаза медными тенями, а пухлые губы обвели коричневым карандашом и накрасили нюдовой помадой.
Аутфит знаменитости дополняли серьги с бриллиантами от бренда Vrai и перстень на руке с массивными камнями.
В публикации красавица отметила, что сделала селфи в любимом неоновом оттенке, поэтому совсем скоро поклонники JLO BEAUTY увидят новинку. Вероятно, селфи сделано во время бэкстейджа на рекламной съемке.
Дженнифер Лопес в платье David Koma / Фото из инстаграма певицы
Дженнифер Лопес в платье David Koma / Фото из инстаграма певицы
Платье David Koma / Фото из инстаграма бренда