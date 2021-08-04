52-летняя Дженнифер Энистон во время фотосессии, как всегда, выглядела умиротворенной и в гармонии с собой. Перед громкой премьерой долгожданного второго сезона сериала "Утреннее шоу", которое выйдет уже 17 сентября, звезда дала также откровенное интервью, где в частности поделилась, почему порвала отношения со многими друзьями.
К слову Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями-антивакцинаторами
Стильная Дженнифер Энистон
Автором фотоистории стали фэшн-фотограф Emma Summerton и фотостудия Dawes+Co. Стилистом съемки выступила Julia von Boehm, которая подобрала для актрисы стильные осенние образы, от которых "веет" настоящим уютом в залитом солнцем доме. Звезда примерила образы таких люксовых брендов, как Gucci, Chloe, Saint Laurent, Michael Kors, Missoni.
Дженнифер Энистон для журнала InStyle: фото / Emma Summerton, InStyle
Я не смогла бы получить большее удовольствие от фотосессии, если бы не эти люди (съемочная команда, – Showbiz 24). Спасибо, что сделали эту девушку такой стильной,
– прокомментировала собственную фотосессию Энистон в инстаграме.
Реакция поклонников
Фанаты остались в восторге от фотосессии, поскольку Энистон уже давно не фотографировалась для изданий. Щедрыми комментариями актрису засыпали также ее коллеги – Лили Коллинз, Риз Уизерспун, Лиза Кудроу, Лора Дерн, Кара Делевинь, Лили Олдридж и другие.
- "Безупречная!";
- "Вау!";
- "Все фотографии – невероятные!";
- "Ты – нереальная";
- "Тебе не может быть 52, я не хочу в это верить";
- "Ой мамочка, ты выглядишь очаровательно!";
- "Эти образы... Боже, я влюбилась".