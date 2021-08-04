52-летняя Дженнифер Энистон во время фотосессии, как всегда, выглядела умиротворенной и в гармонии с собой. Перед громкой премьерой долгожданного второго сезона сериала "Утреннее шоу", которое выйдет уже 17 сентября, звезда дала также откровенное интервью, где в частности поделилась, почему порвала отношения со многими друзьями.

К слову Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями-антивакцинаторами

Стильная Дженнифер Энистон

Автором фотоистории стали фэшн-фотограф Emma Summerton и фотостудия Dawes+Co. Стилистом съемки выступила Julia von Boehm, которая подобрала для актрисы стильные осенние образы, от которых "веет" настоящим уютом в залитом солнцем доме. Звезда примерила образы таких люксовых брендов, как Gucci, Chloe, Saint Laurent, Michael Kors, Missoni.

Дженнифер Энистон для журнала InStyle: фото / Emma Summerton, InStyle

Я не смогла бы получить большее удовольствие от фотосессии, если бы не эти люди (съемочная команда, – Showbiz 24). Спасибо, что сделали эту девушку такой стильной,

– прокомментировала собственную фотосессию Энистон в инстаграме.

Реакция поклонников

Фанаты остались в восторге от фотосессии, поскольку Энистон уже давно не фотографировалась для изданий. Щедрыми комментариями актрису засыпали также ее коллеги – Лили Коллинз, Риз Уизерспун, Лиза Кудроу, Лора Дерн, Кара Делевинь, Лили Олдридж и другие.