Джемпер с воротником поло – трендовая вещь весны: с чем его носить
Этой весной в моду возвращается джемпер с воротником, который называют поло. Повседневному наряду эта вещь придаст чуточку спортивной нотки. Модные трендсеттеры все чаще начали одевать поло, поэтому стоит вносить этот элемент гардероба в wish list на весну.
Источник:инстаграм Selfish school
В джемперах с воротником можно отправляться на неформальные встречи, прогулки с подругами или на шопинг.
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Ранее такие поло были неотъемлемой частью одноименного вида спорта, но сейчас модницы вовсю носят такие не только со спортивными вещами, но и с предметами классического гардероба, делая привычные наряды более необычными.
Примеры fashion-инфлюенсеров доказывают, что такой фасон будет одним из самых популярных в этом сезоне, поэтому им можно дополнять любимые джинсы, брюки, и не только. Комфортный, тонкий и теплый джемпер прекрасно впишется в базовый весенний гардероб.
С чем носить джемпер поло?
Поло и футболка под низ – тепло и уютно, а дополнительный слой делает образ интереснее.
Поло и джинсы – идеальное сочетание. Чтобы не был слишком пресным, можно сделать образ многослойным, добавив под низ футболку, а сверху пиджак или тренч.
"Если вы хотите создать расслабленный образ, добавьте бейсболку и удобную обувь на низком ходу. Для более утонченного образа выберите ботильоны или туфли", – говорится в школе стиля.
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Поло и кожаные штаны – микс фактур всегда добавляет образу глубины и эффектности.
Поло и брючный костюм – такое сочетание выглядит нестандартно. Для того чтобы "подружить" эти вещи можно выбрать нейтральную цветовую палитру.
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Поло и юбка – этот микс стилей смотрится очень круто, однако такой образ должен быть продуманным.
Как стильно носить поло на примерах инфлюенсеров
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
С чем носить поло этой весной / Фото из инстаграма Selfish school
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