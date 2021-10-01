83-летняя знаменитость стала героиней обложки октябрьского номера. Храбрость, мужество и сила стали главными темами нового выпуска глянца Vogue Poland. Для издания голливудская актриса рассказала, что эти понятия значат для нее.

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Актриса рассказала, что верит в силу сестричества и силу женщин, которые смогут изменить этот мир к лучшему.

На обложке глянца знаменитость позирует в черном аутфите. Она примерила комбинезон с кожаным корсетом-поясом, довершив образ широкополой шляпой. В руках актриса держала миниатюрные розы.



Вторая обложка Джейн Фонда / Фото с инстаграма глянца

Для съемки звезда также примерила золотистый тренч и черный костюм с белой рубашкой и галстуком.

В своем инстаграме голливудская актриса отметила стилиста Мэри Инасио, парикмахера Джонатана Ханусека, а также визажиста Дэвида ди Леона, которые работали над ее образом.



Джейн Фонда снялась в стильной фотосессии / Фото с инстаграма



Джейн Фонда снялась в стильной фотосессии / Фото с инстаграма



Джейн Фонда снялась в стильной фотосессии / Фото с инстаграма

Последний раз Джейн Фонда позировала на обложке Vogue в 21-летнем возрасте. Тогда молодая девушка украсила собой обложку июльского номера в 1959 году. Фотографом был культовый Ирвин Пенн. Знаменитость позировала перед камерой в желтом платье и розовых перчатках. Ее аутфит завершал яркий макияж и стильная прическа того времени.



Первая обложка Джейн Фонда