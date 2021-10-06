Двухцветные джинсы – самый стильный элемент гардероба этой осени: обзор трендовых вещей

Двухцветные джинсы – хит этой осени. Штанины разных оттенков или сшитые из разного денима джинсы станут самой модной парой сезона. Еще во время Недели моды дизайнеры представляли контрастные цвета на топах, платьях и обуви. Теперь модные инфлюенсеры демонстрируют на себе джинсы.

Одними из самых популярных джинсов считаются изделия, представленные в классических цветах денима – белом и черном. Такая пара сделает ваш образ интереснее и позволит создать стильный образ с белым или черным верхом. К таким брюкам можно подобрать джинсовую куртку, жакет, косуху.

Смотрите также Шарлотта Генсбур создала наряды для бренда Zara: фото из новой коллекции

Украинский инфлюенсер Алина Френдий примерила двухцветные брюки, находясь на Неделе моды в Милане. Она создала образ из черного верха, довершив аутфит белыми сапогами-казаками из совместной коллаборации бренда KSENIASCHNAIDER и Kachorovska.



Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из инстаграма Алины Френдий

Джинсы и осень – неразделимые вещи. В этот период на улицах изобилуют денимовые куртки и разнообразные варианты джинсов. Если перед вами встанет вопрос, какого цвета выбирать джинсы этой осенью – выбирайте двухцветный вариант. Такие джинсы станут изюминкой любого аутфита с самым простым верхом – рубашкой, водолазкой или свитером.

Португальский стилист София Коэльо делает ставку на светлый деним, довершая осеннюю куртку и кроссовки джинсами кремового и белого цвета, а вот Джиджи Хадид выбирает на осеннюю пору черный деним с серыми вставками по бокам. Еще одна модная модель – синий верх и черный низ широкого кроя.



Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Vogue



Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Vogue



Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest



Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest



Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest



Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest



Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest