Одними из самых популярных джинсов считаются изделия, представленные в классических цветах денима – белом и черном. Такая пара сделает ваш образ интереснее и позволит создать стильный образ с белым или черным верхом. К таким брюкам можно подобрать джинсовую куртку, жакет, косуху.
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Украинский инфлюенсер Алина Френдий примерила двухцветные брюки, находясь на Неделе моды в Милане. Она создала образ из черного верха, довершив аутфит белыми сапогами-казаками из совместной коллаборации бренда KSENIASCHNAIDER и Kachorovska.
Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из инстаграма Алины Френдий
Джинсы и осень – неразделимые вещи. В этот период на улицах изобилуют денимовые куртки и разнообразные варианты джинсов. Если перед вами встанет вопрос, какого цвета выбирать джинсы этой осенью – выбирайте двухцветный вариант. Такие джинсы станут изюминкой любого аутфита с самым простым верхом – рубашкой, водолазкой или свитером.
Португальский стилист София Коэльо делает ставку на светлый деним, довершая осеннюю куртку и кроссовки джинсами кремового и белого цвета, а вот Джиджи Хадид выбирает на осеннюю пору черный деним с серыми вставками по бокам. Еще одна модная модель – синий верх и черный низ широкого кроя.
Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Vogue
Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Vogue
Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest
Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest
Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest
Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest
Главная покупка осени – двухцветные джинсы / Фото из Pinterest