Стилист София Коэльо своими безупречными образами доказывает, что даже зимой можно выглядеть стильно и комфортно. Девушка любит делать ставку на монохромные, многослойные комбинации, или же нетривиальные сочетания цветов.

Успешный инфлюенсер ведет активный образ жизни. Ежедневно блогерша отправляется куда-то по делам в стильном наряде. Она хорошо разбирается в трендах, поэтому на своем примере показывает стильные аутфиты, пишет 24 канал.

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В частности, София сделала ставку на двухцветную стильную куртку. Вариациям такого наряда уже совсем скоро все будут петь дифирамбы. Двухцветные жакеты, костюмы или джинсы модные инфлюенсеры уже выгуливали, однако они еще не успели так быстро ворваться на модные территории.

Поэтому опережая время, Коэльо показала лаконичный образ, который можно надевать зимой. Стилист объединила черно-серую куртку с серым вязаным свитером с высокой горловиной и черными брюками клеш.

Португальский стилист дополнила образ черной сумкой Chanel с большим белым фирменным знаком. Завершила look блогерша серыми сапогами на массивном каблуке. Белокурые волосы девушка собрала в хвост, сделав более заметными серебряные серьги-кольца.