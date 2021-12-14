В холодное время года верхняя одежда часто выступает стилеобразующей вещью в образе, ведь она задает тон и настроение аутфита в целом. Такая верхняя одежда, как дубленка, достаточно качественная и добротная вещь, поэтому способна сделать весь образ более дорогим, изысканным и эффектным.

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Выбирая дубленку особое внимание обратите на качество изделия. Выбирайте натуральную кожу или мех, или достойный искусственный аналог. Стилисты советуют обращать внимание на плотность верхнего слоя изделия. В районе локтя загиб должен быть плавным, дубленка не должна образовывать "гармошку".

В бюджетных дубленках есть один минус. Их отшивают из некачественного искусственного меха, который может быстро затереться, капризничать и испортить вид изделия в целом. Если заменитель овчины неприятный и скрипучий на ощупь, и уже в самом магазине выглядит неряшливо, то лучше не брать.

"Дубленка высокого качества должна быть несколько тяжелой, объемной, она не должна плотно облегать вас, лучше выбирать свободные, оверсайзные модели, чтобы можно было надеть под низ плотный теплый свитер или создать многослойный образ", – пишут стилисты Selfish school.

Если вы хотите, чтобы дубленка стала хорошей инвестицией на годы в ваш гардероб, то на ней не стоит экономить.

С чем носят дубленки инфлюэнсеры

– Лучше всего с дубленками совмещаются джинсы. Модели прямого и широкого покроя станут оптимальным выбором.

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– Миксовать дубленки можно с брюками – из костюмной ткани, кожаными или трикотажными.

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– Добавить образу расслабленности и динамичности можно соединив дубленку с джогерами или леггинсами. Такой вариант будет очень удобным и комфортным, особенно для долгих прогулок.

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– Трикотажные платья и юбки несколько сложнее интегрировать в аутфиты с дубленкой. От летних платьев лучше отказаться, а вот трикотажные изделия подойдут отлично.



Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school



Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school



Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school



Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school



Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school



Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school



Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school



Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school

Актуальные образы модниц в дубленках / Фото из инстаграма Selfish school