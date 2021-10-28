Дубленка – тренд осени: с чем носить стильную верхнюю одежду

Благодаря своей универсальной фактуре дубленки могут похвастаться широким диапазоном фасонов и моделей. Трендовую дубленку-авиатор можно превратить в настоящую жемчужину женского гардероба, если со вкусом подойти к формированию внешнего вида.

Этой осенью среди всех других элементов стильной верхней одежды дубленка не теряет своих позиций и считается трендовой верхней одеждой. Она заменяет легкие тренчи и демисезонные куртки, поэтому идеально подходит для холодной ноябрьской осени.

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Умелое комбинирование вещей дает нам возможность создавать необходимые образы и свой неповторимый стиль. Владельцы дубленок могут создать неограниченное количество интересных образов.

Осенью в тренде дубленки укороченной длины – авиаторы. Модель, которая отпраздновала свой 100-летний юбилей, до сих пор остается востребованной и актуальной. Такая дубленка теплая, практичная и прекрасно вписывается в повседневный гардероб.

Короткая дубленка прекрасно сочетается с джинсами, брюками, сапогами на каблуке или на массивной платформе. Ее также смело можно носить с юбками и платьями.



Стильные комбинации с дубленкой / Фото из инстаграма

Длинную дубленку можно носить с любой одеждой, так как она полностью закрывает ноги и тем самым не дает возможности "перегрузить" образ в целом. Стилисты советуют надевать такую дубленку для вечерних выходов или прогулок.



Стильные комбинации с дубленкой / Фото из инстаграма



Стильные комбинации с дубленкой / Фото из инстаграма

Эстелль Чемони для хорошей осенней погоды выбирает белые брюки палаццо, которые дополняет лоферами. Жюли Феррери выбирает кирпичную дубленку, сочетая с классическими голубыми штанами и сумкой в тон к дубленке. Француженка Лея Сфез делает ставку на светло-коричневую модель, которую надевает под синие джинсы и обычную белую футболку.



Стильные комбинации с дубленкой / Фото из инстаграма



Стильные комбинации с дубленкой / Фото из инстаграма



Стильные комбинации с дубленкой / Фото из инстаграма



Стильные комбинации с дубленкой / Фото из Pinterest



Стильные комбинации с дубленкой / Фото из Pinterest