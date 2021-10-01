40-летняя модель участвовала в одном из показов на нью-йоркской Неделе моды, а несколько дней назад прилетела в Париж. Знаменитость посетила выставку Тьери Мюглера в синем аутфите, прогулялась в кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского, а недавно предстала перед уличными фотографами в невероятном осеннем аутфите.

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Образ Алессандры Амбросио

Бразильянка прогулялась по улицам Парижа в монохромном образе. Она надела светло-кирпичный топ с горловиной, дополнив его коричневой дубленкой. Образ знаменитости дополнили широкие брюки карамельного оттенка.

Алессандра подобрала для монохромного наряда лакированные бежевые туфли на каблуке. Она вышла на прогулку с минималистичной сумкой молочного цвета из меха с золотистой ручкой-цепочкой. Манекенщица добавила к образу массивные золотые серьги и коричневые солнцезащитные очки.

Своим образом модель вдохновила миллионы девушек со всего мира. В этом сезоне дубленки будут на пике популярности, поэтому бразильянка на себе показала, с какими элементами гардероба можно совместить верхнюю одежду.



Стильный образ Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма



Стильный образ Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма