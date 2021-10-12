В своем инстаграме, за которым следит 73 миллиона поклонников, Дуа Липа опубликовала серию кадров с вечеринки. Знаменитость, как всегда, примерила наряды в своем стиле.

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Британская исполнительница надела платье от любимого дизайнера Тины Кароль – Дэвида Комы. Платья от грузинского дизайнера чаще всего красуются на украинской певице.

Образ Дуа Липы

Дуа Липы надела мінісукню черного цвета из круизной коллекции 2022 за 59 тысяч гривен. Верх платье украшено прозрачной сеткой, а обнаженную грудь прикрывают серебряные цветы в камнях. Платье дополнили черные кожаные сапоги на каблуке

Образ знаменитости довершила минималистичная черная сумка из нейлона, которую бренд Marc Jacobs выпустил в коллаборации с американским дизайнером Девон Карлсон.

Дуа Липа надела черные солнцезащитные очки от бренда Balenciaga, которые стоят более 27 тысяч гривен. Певица распустила волосы, нарисовала губы помадой персикового оттенка и довершила аутфіт многочисленными перстнями. Она примерила ювелирные изделия с бриллиантами и золотом.

Эффектный выход Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы

Эффектный выход Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы

Эффектный выход Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы