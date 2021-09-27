Дуа Липа впервые вышла на подиум и открыла показ Versace: коллекция одежды весна – лето 2022

В Милане состоялось одно из самых ожидаемых шоу – показ Versace. Донателла Версаче пригласила на показ звездных моделей и даже британскую исполнительницу Дуа Липу, которая открыла показ и прошлась по подиуму в наряде из новой коллекции.

Главный дизайнер Модного дома Versace решила, что ее шоу будут представлять такие супермодели, как Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл, Лурдес Леон, Ирина Шейк и многие другие. Такой звездный состав сделал показ поистине незабываемым.

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Шоу Versace Дуа Липа открыла под свой суперхит Physical. Она вышла на подиум в черном приталенном жакете с разрезами на талии и асимметричной юбке-карандаше, а на финальном выходе исполнительница блистала в мерцающем розовом платье, состоявшем из топа и длинной юбки. Наряд отсылался к предыдущим коллекциям бренда и образу Лиз Хёрли на красной дорожке в 1994 году.

Перед гостями также появилась Ирина Шейк в блестящем топе и юбке с разрезом, Наоми Кэмпбелл очаровала публику ярким костюмом розового цвета. Супермодель Джиджи Хадид дважды сменила образы, Эмили Ратаковски прошлась по подиуму в юбке на низкой посадке, а Лурдес Леон примерила серебристое платье.

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В весенне-летней коллекции ставка была сделана на монохромные образы в ярко-оранжевом, синем, розовом, зеленом, цвете фуксии.

Для создания наряда на новый сезон, модельер вдохновлялась работами своего брата, основателя бренда Versace – Джанни Версаче. Дизайнер представила более 70 нарядов, которые вошли в женскую и мужскую линейку. Коллекция состоит из кожаных и латексных мини, топов и юбок, джинсов с шелковыми вставками, спортивной одежды и различных аксессуаров.

Главным трендом весной станут массивные очки и крупные украшения. Топы среди головных уборов не оставят косынки и базовые бейсболки. Что касается обуви, то в новом сезоне мы отойдем от привычных каблуков и перейдем на высокую платформу, которая прекрасно дополнит любой образ.



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway



Новая коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway