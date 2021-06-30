25-летняя певица приковала внимание поклонников очаровательной фотосессией и соблазнительным кадром на обложке глянца. Перед фотографом Дуа Липа позировала в молочном боди на бретельках от бренда Chanel.

Смотрите также Marc Jacobs впервые за 2 сезона представил феерическую коллекцию одежды осень – зима 2021/22

Стилисты сделали ей голливудскую объемную прическу с локонами, а визажисты нанесли насыщенный макияж: взгляд исполнительницы подчеркнули темными тенями, а губы подкрасили персиковой помадой. Образ дополняли бежевые туфли от Manolo Blahnik.

Стильный кадр фотограф Венеция Скотт сделала знаменитости на комоде. Съемки проходили в отеле, поэтому Дуа Липа позировала в номере в различных образах.



Дуа Липа на обложке глянца Vanity Fair

На фотосессии знаменитость предстала в леопардовом пальто от Dior и черных лакированных туфлях от Christian Louboutin. Также брюнетка примерила поверх боди шубу из искусственного меха, кружевное платье на длинный рукав, белоснежную ночную рубашку и мятный костюм, который состоял из бра и юбки длины миди.



Дуа Липа снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair



Дуа Липа снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair



Дуа Липа снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair



Дуа Липа снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair



Дуа Липа снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair

Особую любовь в сети уже завоевала фотография Дуа Липы в бежевом тренче от Balenciaga. Певица позировала в нем сидя на кресле. Ее эффектный образ дополняли черные сабо Chloe.



Дуа Липа снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair