Дуа Липа прогулялась по Нью-Йорку в костюме с вырезами: стильные кадры

25-летняя британская певица Дуа Липа сейчас находится в Нью-Йорке. Каждый день знаменитость вместе со своим бойфрендом посещает интересные мероприятия. 20 сентября папарацци заметили звезду в Мидтауне в стильном образе.

Дуа Липа обладает своим уникальным стилем, часто удивляя поклонников своим нетривиальным нарядом. Впрочем во время последней прогулки звезда очаровала уличных фотографов своим безупречным образом.

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Аутфит Дуа Липа

Исполнительница надела топ в полоску с длинным рукавом с белыми вставками и вырезами. Дополнила изделие юбка миди с глубоким разрезом. Стильный костюм от бренда Jean Paul Gaultier довершала длинная бахрома.

Полоска считается трендом осени, поэтому певица решила примерить на себя наряд, принт которого завоевал популярность у всех мировых модниц.

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Стильный аутфит Дуа Липа дополнила беговыми синими кроссовками от Balenciaga за 27 тысяч гривен. Ее образ довершила минималистичная сиреневая сумка на плече, серьги с жемчугом и черные солнцезащитные очки.

Сзади певицы шел ее бойфренд Анвар Хадид в черной майке, спортивных штанах и оранжевых кроссовках.



Дуа Липа в модном костюме в полоску / Фото с Getty Images



Дуа Липа в модном костюме в полоску / Фото с Getty Images