Дуа Липа обладает своим уникальным стилем, часто удивляя поклонников своим нетривиальным нарядом. Впрочем во время последней прогулки звезда очаровала уличных фотографов своим безупречным образом.
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Исполнительница надела топ в полоску с длинным рукавом с белыми вставками и вырезами. Дополнила изделие юбка миди с глубоким разрезом. Стильный костюм от бренда Jean Paul Gaultier довершала длинная бахрома.
Полоска считается трендом осени, поэтому певица решила примерить на себя наряд, принт которого завоевал популярность у всех мировых модниц.
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Стильный аутфит Дуа Липа дополнила беговыми синими кроссовками от Balenciaga за 27 тысяч гривен. Ее образ довершила минималистичная сиреневая сумка на плече, серьги с жемчугом и черные солнцезащитные очки.
Сзади певицы шел ее бойфренд Анвар Хадид в черной майке, спортивных штанах и оранжевых кроссовках.
Дуа Липа в модном костюме в полоску / Фото с Getty Images
Дуа Липа в модном костюме в полоску / Фото с Getty Images