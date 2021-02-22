25-летняя британская певица Дуа Липа представила в инстаграме свой новый аксессуар. Исполнительница пополнила коллекцию своих сумок новой моделью от Versace La Medusa.

В начале года итальянский бренд Versace представил весенне-летний сезон с показов сумок, что стали частью новой коллекции бренда.

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Креативный директор Донателла Версаче представила сумки в разнообразной палитре оттенков – от классических белого и черного до насыщенного розового и голубого.

Безупречная сумка из последней коллекции уже есть в коллекции певицы Дуа Липы. Британская исполнительница приобрела сумку, которую рекламировала Кендалл Дженнер.

Сумка сделана из мягкой кожи, а заключительными штрихами являются массивная золотистая цепочка и фирменное изображение Медузы на аксессуаре. Стоит сумка именитого итальянского бренда 45 тысяч гривен.

Дуа Липа позировала перед объективом в черном бюстгальтере от купальника и джинсах. Популярная певица украсила волосы золотистыми заколками Versace, а на шею надела массивную цепочку. Исполнительница накрасила веки коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

На одном из кадров певица прикрыла обнаженное тело перед 60-миллионными подписчиками в инстаграме сумкой La Medusa.



Дуа Липы показывает сумку Versace / Фото из инстаграма



Дуа Липы показывает сумку Versace / Фото из инстаграма



Дуа Липы показывает сумку Versace / Фото из инстаграма