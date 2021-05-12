На престижной музыкальной награде собралось 4 тысячи человек. Это впервые за весь период пандемии на лондонской арене O2 прошло масштабное мероприятие с живой музыкой, а гости были без масок.

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Триумфатор вечера, Дуа Липа, прошлась по красной дорожке в платье от британского бренда Vivienne Westwood. Знаменитость победила в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница", а также получила статуэтку за лучший альбом года "Future Nostalgiа".

Образ Дуа Липы

25-летняя знаменитость для важного события выбрала мини-платье желтого цвета со шлейфом в фиолетовую сетку. Провокационным дополнением к платью стали черные чулки и массивные фиолетовые туфли на 23-сантиметровых каблуках – это римейк культовой модели, в которых Наоми Кэмпбелл упала на показе Vivienne Westwood в 1993 году.

Знаменитость сделала прическу бабетту, выпустив на лицо пряди волос. Визажисты накрасили веки золотистыми тенями, а губы – коричневой помадой.

Украшения певица выбрала от бренда Vivienne Westwood. Ее шею украшало трехъярусное колье из жемчужин, а дополняли образ серебристые серьги и перстни из разных металлов.



Смелый образ Дуа Липы / Getty Images



Смелый образ Дуа Липы / Getty Images