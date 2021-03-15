Популярная поп-исполнительница Дуа Липа появилась на торжественной церемонии вручения главной музыкальной награды года – премии Грэмми, которая проходила в Лос-Анджелесе, в самом ярком и сексуальном образе. Знаменитость примерила прозрачное платье в сетку.

Дуа Липы не стесняется откровенных фотосессий, дерзких кадров и появления на красной дорожке в соблазнительных платьях, которые обнажают большую часть тела.

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25-летняя исполнительница поразила всех своим появлением, надев прозрачное платье от Versace розового цвета с россыпью драгоценных камней, откровенным декольте и высоким разрезом.

Платье состояло из розового боди, которое было украшено камнями в виде бабочки. Исполнительница отметила, что это платье для нее достаточно символичное, ведь такое изделие есть только у нее одной.

"Платье Versace было сшито специально для меня. Бабочки, которые его украшают, оказались очень символичными для меня в этом году, и для Versace тоже. Мы объединились и создали вместе что-то прекрасное", – рассказала Дуа Липа в интервью до начала церемонии.

Дуа Липа дополнила сексуальный образ стильными босоножками с квадратным носком и камешками. Образ знаменитость довершила многочисленными браслетами и кольцами на пальцах от бренда Bvlgari.

Волосы любимица миллионов выпрямила и уложила ровно и перед фотокамерами сияла в ярком макияже. Визажисты накрасили веки певице фиолетовыми тенями, а губы – коричневой помадой. Образ сексуальной исполнительницы с красной дорожки разлетелся всей сетью и его будут обсуждать еще долго.



Дуа Липа в откровенном платье от Versace / Getty Images



Дуа Липа в откровенном платье от Versace / Getty Images