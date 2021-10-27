Любимая жена Джанлуки Вакки любит стильно одеваться и показывать модные аутфиты. На своей личной странице в инстаграме, за которой следит более 5 миллионов модниц со всего мира, знаменитость часто публикует фотографии, на которых показывает интересные варианты образов.

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Если в прошлый раз Шэрон показала дерзкий аутфит в зебровой кофте и кожаном плаще, то сейчас она продемонстрировала игривый образ в меховых тапках.

Образ Шэрон Фонсеки

Знаменитость для прогулки по модной столице мира выбрала черную водолазку, которую дополнила черным базовым жакетом. Шэрон надела бежевые штаны и завершила образ черной бейсболкой и солнцезащитными очками.

Модель взяла с собой сумку от люксового бренда Hermes и разбавила аутфит меховыми леопардовыми сланцами, которые надела под зелено-фиолетовые носки. Поклонники знаменитости положительно восприняли такую ​​игривую деталь в образе и отметили, что в таких тапках Шэрон выглядит очень мило.

Впечатляющий образ Шэрон Фонсеки / Фото с инстаграма модели