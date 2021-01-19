Модные бренды активно презентуют свои рекламные кампании сезона весна-лето 2021. Итальянская марка Dolce & Gabbana, как всегда, представила линейку в ярких и красочных принтах. Лейтмотивом новой коллекции стал актуальный в этом году пэчворк, который использовали в дизайне и для вещей, и для сет-оформления.

Яркие снимки кампейна сделал Бронислав Симончик. Фотограф сделал ставку на групповые портреты, которые хочется внимательно рассматривать в деталях, пишет Vogue.

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Доменико Дольче и Стефано Габбана в новой коллекции искусно соединили различные горошины и цветочные мотивы, деним и фруктовые истории, а также сложную вышивку и графические линии.



Весенне-летняя коллекция Dolce & Gabbana / Vogue

Одним из ключевых источников вдохновения дизайнеры называют свою любимую Сицилию, орнаменты которой перенесли на сумки-футляры, шелковые рубашки и свободные брюки. Одежда сшита в технике пэчворк: лоскуты ткани объединяют абстрактные и анималистические принты.



Весенне-летняя коллекция Dolce & Gabbana / Vogue

Главным аксессуаром стали цветы: они появились в виде массивных украшений и на тюрбанах. Отдельное внимание Dolce & Gabbana предоставили аксессуарной линейке. Бренд в очередной раз доказывает, что не зря их сумки сравнивают с произведениями искусства.



Новые модели сумок в коллекции Dolce & Gabbana / Vogue



Новые модели сумок в коллекции Dolce & Gabbana / Vogue



Новые модели сумок в коллекции Dolce & Gabbana / Vogue



Новые модели сумок в коллекции Dolce & Gabbana / Vogue