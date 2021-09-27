Dolce & Gabbana представили коллекцию нулевых, которая влюбляет с первого взгляда: фото и видео

Доменико Дольче и Стефано Габбана представили в Милане новую коллекцию одежды из коллекции весна – лето 2022, навеянную эстетикой нулевых. Для дизайнеров 2000-й год стал пиковым, поскольку тогда эстетика дома перешла от минимализма 1990-х к той, которая теперь во всем мире.

Модельеры представили в новой коллекции мини-юбки и кружевные полупрозрачные платья, брюки-карго, жакеты в пайетках, футболки с надписями, что является прямым цитированием коллекций бренда 2000-х годов.

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Среди обуви преобладают исключительно туфли и босоножки на шпильке как символ квинтэссенции женственности и чувственности. Аксессуары также отсылаются к эпохе нулевых: платье с гиперболизированными рукавами украшал широкий пояс с пряжкой в ​​блестках.

Кроме переформатированных трендов нулевых, дизайнеры показали и другие обновления. Не так давно модельеры подхватили тенденцию апсайклинга. Доменико и Стефано в новой коллекции реконструировали клочки камуфляжной ткани.

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Неудержимые нулевые нашли свое отражение и в эластичных скинни, футболках с идолами того времени, на примере, Дженнифер Лопес и других. В новом сезоне к нам вернется чокер усыпанный сверкающими камнями.



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway



Коллекция Dolce & Gabbana весна – лето 2022 / Vogue Runway

Смотрите весь показ коллекции Dolce & Gabbana весна – лето 2022: