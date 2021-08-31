Dolce & Gabbana Alta Moda: самые красивые образы с показа в Венеции, стоящие вашего внимания

29 августа в Венеции на площади Сан-Марко прошел показ новой коллекции Alta Moda итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Шоу стало частью гранд-тура, поскольку накануне известный дуэт представил ювелирные и часовые новинки, а также анонсировал выход мужской коллекции Alta Sartoria.

Доменико Дольче и Стефано Габбана устроили, как всегда, роскошное шоу для своих гостей. Кроме профессиональных моделей и муз бренда, на подиум вышли дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Хайди Клум.

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А вот зрителями роскошного шоу стали знаменитые селебретиз, среди которых Дженнифер Лопес, Хелен Миррен и Крис Дженнер. Всего на действо собралось более 400 гостей.

Представленная коллекция стала настоящей одой красоте Венеции и ее традициям. В каждом образе читалась отсылка к Венецианской культуре и ремеслам. Нанесенные узоры на одежду напоминают знаменитое мурманское стекло, декор венецианского карнавала и самые сложные градиенты.

Дизайнеры создали невероятное сочетание стразов, шелка, вышивки и пайеток, которые невероятно органично смотрятся в движении.

Купол базилики Сан-Марко был переосмыслен в виде огромных рукавов на куртке болеро, а каналы и гондолы Венеции и такие знаменитые достопримечательности, как шпиль Сан-Джорджо Маджоре, были воспроизведены блестками на длинных платьях.

Поддержать 16-летнюю Деву Кассель пришла ее звездная мама и бойфренд Лука Саландра, которые наблюдали за ее дефиле в первом ряду. Модель Хайди Клум также приехала поддержать свою 17-летнюю дочь Лени. Показ проходил под сопровождение легендарного итальянского композитора Антонио Вивальди.



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider