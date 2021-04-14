25-летняя американская рэперша Doja Cat снялась в новой фотосессии, которую снимала для нее талантливая украинка Саша Самсонова. Девушка часто фотографирует таких знаменитостей, как Кендалл или Кайли Дженнер.

Певица представила рекламный кампейн своей новой коллекции, разработанной для бренда prettylittlething. Это уже вторая коллаборация бренда с певицей.

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Кадры со съемки на своих страницах опубликовали Doja Cat и Саша Самсонова, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.

На фотосессии певица позировала в роскошном наряде и ярких купальниках, которые подчеркивали ее стройное тело.

"Это начало чего-то особенного для меня, и я надеюсь, что вы будете в таком же восторге от моих творений, в каком прибываю я сама! Красивые яркие оттенки для лета и вещи, которые можно носить вне сезона. Это очень сочные цвета. Я хотела, чтобы оттенки напоминали сочный персик или яркий коралл. Чтобы это были вкусные цвета. Я в восторге от них", – отметила знаменитость.

На опубликованных кадрах Doja Cat позирует в зеленом купальнике на завязках и салатовом жакете. Для другого кадра она надела обтягивающее неоновое салатовое платье длины макси.

Также она надела льняной жакет, который дополнила большой шляпой с дырками и соломенной сумкой. На ее лице визажисты сделали насыщенный макияж. Ее накрасили веки светлыми тенями, сделали длинные стрелки черным лайнером, а губы накрасили коричневой помадой.