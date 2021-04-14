Doja Cat позировала на камеру украинки Саши Самсоновой: невероятная фотосессия
25-летняя американская рэперша Doja Cat снялась в новой фотосессии, которую снимала для нее талантливая украинка Саша Самсонова. Девушка часто фотографирует таких знаменитостей, как Кендалл или Кайли Дженнер.
Источник:Инстаграм Doja Cat
Певица представила рекламный кампейн своей новой коллекции, разработанной для бренда prettylittlething. Это уже вторая коллаборация бренда с певицей.
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Кадры со съемки на своих страницах опубликовали Doja Cat и Саша Самсонова, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.
На фотосессии певица позировала в роскошном наряде и ярких купальниках, которые подчеркивали ее стройное тело.
"Это начало чего-то особенного для меня, и я надеюсь, что вы будете в таком же восторге от моих творений, в каком прибываю я сама! Красивые яркие оттенки для лета и вещи, которые можно носить вне сезона. Это очень сочные цвета. Я хотела, чтобы оттенки напоминали сочный персик или яркий коралл. Чтобы это были вкусные цвета. Я в восторге от них", – отметила знаменитость.
На опубликованных кадрах Doja Cat позирует в зеленом купальнике на завязках и салатовом жакете. Для другого кадра она надела обтягивающее неоновое салатовое платье длины макси.
Также она надела льняной жакет, который дополнила большой шляпой с дырками и соломенной сумкой. На ее лице визажисты сделали насыщенный макияж. Ее накрасили веки светлыми тенями, сделали длинные стрелки черным лайнером, а губы накрасили коричневой помадой.
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