Дочь Уилла Смита снялась в дерзкой фотосессии для глянца

Дочь актера Уилла Смита Уиллоу приняла участие в смелой фотосъемке для глянца V Magazine. Она позировала в эффектных образах и появилась на обложке журнала.

Американская певица и актриса Уиллоу Смит стала главной героиней нового номера журнала V Magazine. Она украсила обложку июньского номера глянца.

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Уиллоу Смит в фотосессии для глянца

Дочь Уилла и Джады Смит позировала перед камерой в черном мини-платье с сетчатыми вставками, камнями и бахромой. Наряд удачно подчеркивал роскошную фигуру Уиллоу.

Дерзкий аутфит девушки дополняла сумочка, серьги-кольца и огромное количество серебряных часов на руках. Прическа добавляла образу особой перчинки, а макияж стал изюминкой образа.

Визажисты накрасили на веках Уиллоу длинные черные стрелки, а губы подчеркнули насыщенной помадой винного цвета.



Уиллоу Смит / Фото V Magazine

В интервью глянцу Уиллоу Смит рассказала, от кого черпала вдохновение в музыке: "Мои родители часто брали меня с собой в студию, пока они работали, делая так много разных вещей. Я познакомилась с множеством различных сфер жизни в очень юном возрасте. Думаю, что когда я увидела маму на сцене и то, как она относится к музыке, я поняла, что именно такой я хочу быть. Я хочу быть сильной женщиной, которая отдает всю себя на сцене".



Уиллоу Смит / Фото V Magazine

Напомним, ранее Уиллоу Смит признавалась, что является полиаморкой, то есть может встречаться более чем с одним парнем или девушкой. Для нее такой вид отношений является более честным, открытым и комфортным.