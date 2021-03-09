Первый показ креативного директора французского Дома моды Givenchy Мэттью Уильямса привлек немалое внимание прессы. Показ открыла восходящая звезда fashion-индустрии дочь Ребекки Сотерос и покойного актера Пола Уокера – Мидоу.

Для Мидоу Уокер показ Givenchy стал дебютным. В своем инстаграме девушка поблагодарила всю команду, которая облегчила ей поездку на шоу. Также особую благодарность девушка выразила креативному директору Givenchy Мэтью Уильямсу.

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На открытии шоу Мидоу появилась в объемном черном блейзере, волнистой прозрачной юбке усыпанной металлическими украшениями и громоздких черных ботинках. Образ завершала массивная черная цепь на шее и клатч.

Стоит отметить, что если на подиуме модель появилась впервые, то в модной индустрии – нет. В январе девушка снялась в лукбуке Proenza Schouler вместе с падчерицей вице-президента США Эллой Эмгофф. В 2017 году Мидоу Уокер подписала контракт с агентством DNA Models, и только сейчас сделала значительный шаг в мире моды.



Пол Уокер с дочкой Мидоу

Что надо знать о показе Givenchy

В сети стилисты и представители модной индустрии отмечают, что новую коллекцию Мэттью Уильямс сделал для очень юной аудитории.

"Выглядит симпатично, но в этом не считывается ДНК бренда, и это очень плохо, хотя в таком наряде точно можно попасть в рекомендации в тик токе", – говорится в телеграм-канале "Дьявол носит Prada".

Осенне-зимняя коллекция состояла из меха, кожи и металла. Представляли наряды для поколения Z такие известные модели, как Белла Хадид и Адут Акет.

При создании коллекции дизайнер черпал вдохновение в музыке. Показ коллекции символически прошел на музыкальной арене, а отдельные элементы гардероба можно смело использовать для сцены или для съемок в клипе.

Модный дом дизайнер возглавил в период пандемии, поэтому его работа – рефлексия и отображения нового мира. В его коллекции преобладала черная, белая и серая коллекция оттенков, а разбавлял эти образы – ярко-красный цвет.

Перед показом дизайнер разослал отдельные элементы гардероба знаменитостям. Поэтому подробнее наряд можно разглядеть на Кайли Дженнер, Ким Кардашян и Энн Хэтэуэй.



Наряды из новой коллекции Givenchy / Фото с инстаграма



Наряды из новой коллекции Givenchy / Фото из инстаграма



Наряды из новой коллекции Givenchy / Фото из инстаграма