Еще в августе прошлого года в сети были опубликованы кадры со съемок рекламной кампании, которые проходили в Италии. Папарацци заметили, что поддерживала дочь на съемках ее мама Моника Беллуччи и отец Венсан Кассель.

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Только теперь, накануне Дня Валентина, итальянский бренд представил рекламный ролик. На видео улыбающаяся Дева прогуливается по аутентичным улочкам Белладжо в коротком романтическом белом платье с широкими рукавами и рюшами.

Ее нежное платье довершили кудри и естественный, нежный макияж. На видеоролике девушка позирует также в цветочном купальнике.

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