Дочь Моники Беллуччи снялась в рекламе духов Dolce & Gabbana: яркое видео и фото
16-летняя дочь известной бывшей супружеской пары Моники Беллуччи и Венсана Касселя является любимицей бренда Dolce & Gabbana. Девушка снялась в новом рекламном ролике итальянского бренда. Дева Кассель стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana – Dolce Rose.
Источник:L'officiel Italy
"Дева Кассель прекрасно воплощает яркое настроение и игривую энергию девушек Dolce. Она ходит по засаженных цветами улицам города Белладжо, излучая довольство и чистую радость жизни", – отмечают в Dolce & Gabbana.
На рекламных кадрах юная модель предстает на фоне Альп и озера Комо, держа в руках новый аромат Dolce & Gabbana – Dolce Rose. Также звездная дочь искренне улыбается на кадрах и позирует перед объективом возле красных и розовых роз.
Дева Кассель снялась в нежной фотосессии / L'Officiel Italy
Дева Кассель снялась в нежной фотосессии / L'Officiel Italy
Дева Кассель снялась в нежной фотосессии / L'Officiel Italy
Дева Кассель снялась в нежной фотосессии / L'Officiel Italy
Дева Кассель снялась в нежной фотосессии / L'Officiel Italy
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