В fashion-индустрии Дева Кассель дебютировала в прошлом году. Тогда она снялась в рекламном кампейне нового аромата Dolce Shine от Dolce & Gabbana, сотрудничая с брендом до сих пор. Кроме этого она снялась для многих обложек глянцев.

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Теперь Дева часто является главной звездой модных изданий. На ее счету уже более 10 обложек и немалое количество рекламных контрактов. Для последнего в году декабрьского номера девушка снялась для обложки глянца в бежевом шифоновом платье от французского Модного дома Dior.

17-летняя восходящая звезда модной индустрии живет с мамой и младшей сестрой. Недавно в семье появилась черная кошка, которую назвали Ева. Фотограф сделал Дэви миловидный кадр с ее новым домашним любимцем.

Для фотосессии девушка примерила стильный свитер в полоску, белое платье с воротником, молочную блузку и сетчатую вуаль с блестками. Дэва позировала перед камерой со своими естественными вьющимися волосами и нежным макияжем.

Стильная фотосессия Девы Кассель / Фото из Glamour

Стильная фотосессия Девы Кассель / Фото из Glamour

Стильная фотосессия Девы Кассель / Фото из Glamour

Стильная фотосессия Девы Кассель / Фото из Glamour