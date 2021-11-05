Итальянский бренд женской одежды и аксессуаров высокой моды, который полностью принадлежит Prada, создал с Эвер Андерсон первую большую съемку кампейна в ее жизни. Теперь 14-летняя дочь Милы Йовович является музой нового сезона.

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Девушка позировала перед камерой двух легендарных фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Для рекламных снимков Эвер примерила несколько эффектных образов.

Эвер Андерсон очень похожа на свою маму с украинскими корнями Милу Йовович. На снимках девочка – точная копия актрисы в юном возрасте. Знаменитость также довольно быстро ворвалась в мир моды и кинематографа. В 11-летнем возрасте она впервые появилась на обложке модного итальянского журнала "Lei", а впоследствии снялась в кино. Мила Йовович получила свою первую главную роль когда ей было 15 лет в фильме "Возвращение в Голубую лагуну".

14-летняя Эвер позировала перед камерой в блестящем топе, элегантном черном пальто с сумкой и стильным аксессуаром на волосах – шпилькой в камешках MIU. Юная модель также примерила роскошный джинсовый костюм, усеянный жемчужинами и пайетками.



Стильная съемка Эвер Андерсон для Miu Miu / Фото из инстаграма модели



Стильная съемка Эвер Андерсон для Miu Miu / Фото из инстаграма модели



Стильная съемка Эвер Андерсон для Miu Miu / Фото из инстаграма модели